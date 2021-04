Abbattuti i cinghiali avvistati nei giorni scorsi in un campo

I cinghiali avvistati nei giorni scorsi in un campo tra Caresana e Motta de' Conti sono stati abbattuti. A occuparsi della questione sono stati i componenti della sezione territoriale di Federcaccia, in collaborazione con la Provincia di Vercelli. L'intervento ha portato all'uccisione di tre esemplari, mentre altri due animali del gruppo sono scappati.

"I cinghiali sono aumentati in dismisura, è facilissimo purtroppo incontrarne. Fate attenzione", aveva detto Emanuela Quirci, sindaco di Motta de' Conti, intervenendo dopo la pubblicazione di una foto sulla pagina social del paese.

Sul posto, sabato 3 aprile, si sono recate due squadre. Sono stati abbattuti una femmina di 70 chili e altri due capi di 20 chili, altri due esemplari invece non sono stati recuperati. "Siamo intervenuti con due nostre guardie venatorie volontarie, grazie alla collaborazione della Provincia che si è prodigata in breve tempo per i permessi", spiegano da Federcaccia.