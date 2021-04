Trino: addio alla commerciante Maria Adele Rondano

Era molto nota a Trino la commerciante Maria Adele Rondano, morta venerdì 2 aprile a 66 anni. Ha destato un ampio cordoglio la scomparsa di Adele, persona solare e con un grande spirito di iniziativa.

Rondano ha sempre saputo rinnovarsi nell’ambito commerciale: dopo che per tanti anni aveva gestito un negozio di abbigliamento in città, in seguito si era dedicata al commercio come ambulante. Aveva infatti gestito un banchetto per la vendita del pesce, mentre attualmente al mercato aveva una bancarella con la quale proponeva borse, ombrelli, foulard e dallo scorso anno si era adeguata alla pandemia offrendo anche la possibilità di acquistare le mascherine. Una cara amica su Facebook la ricorda per la sua risata squillante, il bel viso con i capelli biondi a caschetto, la camminata inconfondibile. Tratti di una bella persona, capace, che sapeva stare in mezzo alla gente, che sapeva sempre regalare un sorriso.