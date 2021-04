Luci blu sul monumento per la Giornata di consapevolezza sull'Autismo

Motta de' Conti: monumento ai Caduti illuminato di blu per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Un gesto di attenzione e volontà di contribuire alla sensibilizzazione sul tema, come precisano il sindaco Emanuela Quirci e il vicesindaco Cristina Ferraris.

"Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico - sottolinea Quirci - per tutta la settimana, il nostro monumento sarà quindi illuminato di blu. Ringrazio di cuore Mario Crevola per la disponibilità e il prezioso 'aiuto che sempre ci dà nel realizzare varie iniziative".