Ultimo giorno di lavoro per Maurizio Guerrini, comandante dei vigili

Tronzano: ultimo giorno di lavoro per Maurizio Guerrini, comandante della polizia municipale del paese e della convenzione Nuova Luce. Da oggi, primo aprile, è in pensione.

"E' stato un orgoglio portare avanti una realtà come questa, l'unica nel suo genere della provincia". A 11 anni dalla nascita Nuova Luce riceve il saluto del suo comandante. La rete di cui oggi fanno parte nove Comuni (Tronzano, Alice Castello, Bianzè, Cigliano, Crova, Moncrivello, Ronsecco, Salasco e Sali Vercellese) gestisce il servizio di polizia municipale di un territorio ampio. "Le responsabilità non sono mancate, sia nei riguardi dei cittadini sia dei 15 vigili in servizio - sottolinea Guerrini - Tuttavia negli anni questa convenzione è cresciuta, anche grazie ai sindaci".

E proprio dai primi cittadini sono arrivate, nelle ultime ore, le attestazioni di stima nei confronti di Guerrini. A Tronzano, dove il comandante è anche alla guida del locale corpo di polizia municipale, si è svolta ieri la cerimonia per la restituzione dell'arma e delle chiavi del Comune. "Un po' di malinconia c'è, ma è giusto che la ruota giri" sottolinea Guerrini, tronzanese per residenza ma santhiatese di origine. "Siamo molto dispiaciuti: il nostro ex comandante è una persona competente, disponibile, preparata - lo ringrazia il sindaco di Tronzano Michele Pairotto - Per anni ha mantenuto attiva una convenzione che è il fiore all'occhiello del nostro territorio, assicurando i servizi necessari a Comuni anche di piccole dimensioni".

Ora a coordinare Nuova Luce è stata nominata Elena Gallo, vigile in servizio a Bianzè. A luglio il Comune di Tronzano farà invece partire la procedura di assunzione di un nuovo agente. "Anche se per rimpiazzare l'esperienza di Guerrini ci vorrà, senza dubbio, un po' di tempo" sottolinea il primo cittadino.