Dopo il restyling il mercato torna il piazza Paolotti

Gattinara: il mercato settimanale torna in piazza Paolotti. Il mercato per ora solo alimentare, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, è tornato nella sua sede abituale in piazza Paolotti. Nei mesi scorsi l’area è stata oggetto di un vero e proprio restyling. Il progetto, costato 580 mila euro, di cui 120 mila di contributo regionale, porta la firma della progettista gattinarese Elisabetta Pagani.

La riqualificazione ha seguito due linee di intervento: la realizzazione dell’area mercatale con aree verdi e fontana e il rifacimento del parcheggio e della pavimentazione della piazza. Contestualmente sono stati rifatti anche tutti i sottoservizi. Le postazioni degli ambulanti sono state spostate in prossimità del corso principale per consentire una maggior visibilità delle attività mercatali. Tutti i banchi sono stati dotati di allacci per l’acqua potabile e torrette a scomparsa per la parte elettrica. Realizzati anche nuovi servizi igienici comunali funzionali ai mercatali e accessibili ai disabili. Soddisfazione tra i mercatali che hanno apprezzato il nuovo look dello spazio.