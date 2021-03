Regolamento per la concessione delle benemerenze

Tre riconoscimenti per i cittadini meritevoli o che danno lustro alla città. Nel corso del consiglio comunale del 29 marzo è stato approvato il regolamento comunale per la concessione delle civiche benemerenze e della cittadinanza onoraria. Sono tre i riconoscimenti che l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare: cittadinanza onoraria, encomio civico e onoreficenza al Carsantin d’or. La cittadinanza onoraria viene riconosciuta a persone, enti, società o istituzioni, non residenti a Crescentino e che si sono distinti in qualche ambito pubblico o privato. Il riconoscimento, conferito in una cerimonia ufficiale, può essere dato anche alla memoria. L’encomio civico può essere riconosciuto dal sindaco ai cittadini che si sono distinti raggiungendo traguardi particolari in ambito pubblico o privato, meriti in campo sportivo, culturale o imprenditoriale o per l’impegno civico. L’onoreficenza al Carsantin d’or spetta invece alle persone fisiche che si sono distinte dando lustro alla città di Crescentino.