Si spaccia per tecnico comunale e tenta di truffare un'anziana

"Questa mattina, verso le 10 un uomo spacciandosi per tecnico del Comune, mandato dal sindaco, con la scusa di dare informazioni riguardo al vaccino, è entrato in casa di una signora".

La denuncia arriva dal sindaco di Ronsecco Davide Gilardino, che spiega la tentata truffa: "Una volta entrato, l'uomo ha detto che sarebbero passati suoi colleghi (che peraltro stavano aspettando fuori su una macchina station wagon grigia) a fare una sanificazione di tutta la casa, spiegando che avrebbe dovuto mettere i soldi che aveva in un certo posto in modo da non venir rovinati dalla disinfezione - racconta - La signora ha fatto capire che aveva intuito fosse una truffa e il signore, dall'accento italiano, se ne è uscito di gran fretta. La signora 5 minuti dopo mi ha chiamato e sul posto in 10 minuti è arrivata la pattuglia dei Carabinieri". Ora, grazie al sistema di telecamere comunale, "stiamo provvedendo ad identificare le targhe dell’auto dei malfattori. Questa volta la signora è stata fortunata ma ricordo a tutti di non far entrare mai in casa propria nessuno che non si conosce", raccomanda Gilardino.