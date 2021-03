Vercellese: tempo soleggiato fino a inizio aprile

"Un promontorio di alta pressione, esteso dal bacino occidentale del Mediterraneo all'Europa centrale, garantirà sulla nostra regione fino alla giornata di giovedì condizioni stabili ed in gran parte soleggiate, con temperature massime che tra domani e mercoledì in pianura potranno raggiungere localmente anche i 26-27 °C. La tendenza al momento, da confermare, per il periodo pasquale vede il cedimento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale nella giornata di venerdì e l'ingresso di una perturbazione che potrebbe interessare la nostra regione da sabato".

Il bollettino di Arpa Piemonte prevede per oggi, lunedì 29 marzo, cieli sereni con locali annuvolamenti a ridosso delle zone montane; martedì 30 il tempo sarà ancora bello, mentre il mese di marzo terminerà mercoledì con cielo in prevalenza soleggiato con locali formazioni cumuliformi al pomeriggio a ridosso della fascia pedemontana alpina.

Nel vercellese temperature minime sui 5-6 gradi, massime in risalita fino a 27 gradi centigradi.