Trino: trasferta a Santena per il borgo di Leri

Viaggio a Santena per firmare il protocollo con la Fondazione Cavour per Leri, l’adesione al bando per i distretti del commercio. Continua su vari fronti l’attività della giunta guidata dal sindaco Daniele Pane che oggi è in trasferta a Santena. "Ci vado per la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Fondazione Cavour, accompagnato dai rappresentanti dell’associazione "Leri Cavour" che sta svolgendo un ottimo lavoro al borgo - spiega Pane - E’ il primo tassello per un progetto di recupero importantissimo del borgo di Leri, è il primo atto dal 2011, quando l’allora amministrazione Felisati mise mano a casa Cavour, è il primo atto dopo 5-6 anni di completo immobilismo. Ora ci mettiamo uno spirito concreto".

L’impegno sul commercio: "La scorsa settimana in giunta abbiamo deliberato l’adesione al bando dei distretti del commercio con il nostro partner Ascom e insieme ad altri Comuni e associazioni di categoria della zona. Si tratta di un bando regionale per costituire il distretto del commercio e ottenere risorse importanti in futuro per il commercio di vicinato. Restando in tema, in settimana c’è stata una nuova apertura di un ristorante, per ora ovviamente solo con l’asporto. Guardiamo al futuro con coraggio visto che ci sono state attività che hanno aperto nonostante la pandemia: c’è scoramento, lo percepisco nella gente, ma bisogna tenere duro, ma, utilizzando un luogo comune, la notte è sempre più buia prima dell’alba. Ci auguriamo che questo sia l’ultimo vero periodo di resistenza e di uscirne più forti che prima, non perdiamo coraggio, forza e pazienza, usciamone con grinta e il Comune sarà al fianco dei trinesi. Non molliamo adesso".

Le altre notizie cittadine: "Il 25 marzo abbiamo festeggiato il Dantedì perché Trino ha un ruolo importante. Grazie alle associazioni Il Porto di Vercelli e Tridinum di Trino abbiamo spiegato quale ruolo importante abbiamo nella letteratura italiana. E’ grazie a uno stampatore trinese, Gabriele Giolito de’ Ferrari, se la Commedia di Dante Alighieri è stata stampata aggiungendo Divina. Il video proposto è stato un bellissimo evento che mi ha emozionato e invito a chi non lo ha visto a guardarlo attraverso i nostri canali".

Infine il servizio “Insieme in Dad”: "Lo proponiamo come Comune di Trino ed Elen’s Sport al fine di favorire le famiglie in questo periodo di chiusura delle scuole. “Insieme in Dad” è rivolto alle famiglie dei bambini trinesi al costo di 40 euro settimanali, ad esclusione del pasto di 5 euro. Il servizio socio assistenziale dell’Asl di Alessandria, in collaborazione con il Comune, è a disposizione nel caso le famiglie abbiano difficoltà per l’inserimento dal punto di vista economico o per qualsiasi problematica inerente alla Dad. Le famiglie possono rivolgersi al 334-7703198 o allo 0161-806011, l’assistente sociale valuterà insieme ai genitori quali interventi attivare in loro supporto".