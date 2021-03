Supporto agli over 70 per aderire alla campagna vaccinale

Alice Castello: in partenza il servizio di supporto ai settantenni che vogliono aderire alla campagna vaccinale.

Gli appuntamenti finora previsti dal Comune sono due: martedì 30 marzo dalle 14,30 alle 16,30 e sabato 3 aprile dalle 8,30 alle 11,30. Nell'ex biblioteca adiacente il municipio (ora utilizzata dal gruppo giovanile Den) i nati dal 1942 al 1951 potranno ricevere un aiuto per effettuare l'iscrizione alla piattaforma internet "Il Piemonte ti vaccina". Gli interessati dovranno portare un documento di identità, la tessera sanitaria e un numero di cellulare cui verrà inviato l'sms di convocazione per effettuare il vaccino. Chi non ha un telefonino proprio potrà appoggiarsi a una persona di fiducia.

La notizia dell'avvio del servizio arriva dal sindaco Luigi Bondonno, che poche ore fa ha aggiornato anche il numero degli alicesi positivi al Coronavirus. "Attualmente sono 17, nessuno versa in condizioni gravi".