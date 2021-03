Dal 31 marzo al 2 aprile chiusa la Sp 120 tra Caresana e Pezzana

Caresana, Pezzana: chiusa al traffico la strada che collega i due paesi della Bassa. Inizieranno infatti mercoledì 31 marzo i lavori di messa in sicurezza della Sp120 nei pressi del ponte sulla Roggia Bona. "Si rende necessario posare delle palancole per il consolidamento del corpo stradale - spiegano dalla Provincia -. L'ingombro dei mezzi non permette il senso unico alternato pertanto sarà necessaria la chiusura".

Dall'ente provinciale precisano inoltre che l'interdizione al traffico, concordata con le Amministrazioni dei Comuni interessati, è prevista dalle 8 alle 18 dal 31 marzo al 2 aprile.