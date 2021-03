Centomila euro per decoro e sicurezza di quattro piazze

Santhià: il Comune investe 100.000 euro per ripristinare il decoro e la sicurezza di quattro piazze cittadine. Mentre l'area dell'ex lavatoio di via Corsica ospiterà uno skatepark.

Piazza Carisio (la piazza degli affreschi), piazza Santissima Trinità, piazza Verdi e piazza Pellico sono le aree che si divideranno le risorse stanziate per la riqualificazione del centro. Gli interventi principali riguardano la messa a dimora di nuovi alberi al posto di quelli malati o morti, il ripristino delle aiuole e il rinnovo della segnaletica orizzontale (a partire dai contorni dei parcheggi e dalle strisce pedonali).

D'altro canto, una sorta di nuova piazza sorgerà sull'area dell'ex lavatoio comunale. La società italiana che gestisce il discount di via Colombo ha firmato un accordo con il Comune per demolire il vecchio magazzino, in cambio della possibilità di acquisire più spazio per la propria attività. Si tratta della cosiddetta "capacità edificatoria". La procedura era partita circa un anno fa con l'indizione di un bando riservato alle imprese che operano sul territorio comunale. L'unica a rispondere era stata proprio la ditta proprietaria del punto vendita, che ha offerto quasi 80.000 euro. Il magazzino, da tempo fatiscente, è stato demolito lo scorso autunno (senza alcuna spesa per il Comune) e ora l'area tornerà a disposizione della comunità.

"La pista da skateboard non sarà nulla di 'estremo': la sicurezza rivestirà un ruolo importante, anche se i ragazzi avranno modo di divertirsi" spiega Ariotti. Il progetto, redatto dall'architetto Federica Ballin, sarà realizzato con un primo investimento da 28.000 euro. "Questa cifra era già stata stanziata con il bilancio 2020 - precisa il vicesindaco - Prossimamente, non appena avremo a disposizione nuove risorse, finanzieremo un secondo lotto per completare l'opera". In previsione c'è infatti la posa di alcune panchine e la creazione di qualche posto auto sul lato verso via Matteotti.