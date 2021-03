Attraversamenti pedonali rialzati: dissuasori per la velocità

Gattinara: nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Rovasenda. L’intervento rientra nel programma di asfaltature e sicurezza stradale e ha l’obiettivo di rendere più sicuro l’attraversamento pedonale e di ridurre la velocità con cui i mezzi viaggiano lungo la strada.

"Gli attraversamenti pedonali rialzati possono essere un’efficace misura che incrementa la sicurezza stradale e contribuisce a contenere la velocità dei veicoli, che in quel tratto, nonostante i limiti, transitano in modo sostenuto. Ne abbiamo in programma altri che realizzeremo nei prossimi mesi in alcune zone della città dove, purtroppo, la velocità dei mezzi è eccessiva e la sicurezza dei pedoni è potenzialmente a rischio" spiega il sindaco Daniele Baglione.