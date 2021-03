Trino, il sindaco invita i cittadini a resistere

"Non molliamo adesso, non perdiamo coraggio, forza e pazienza, usciamone con grinta e comunque il Comune sarà sempre al fianco dei trinesi". Il sindaco Daniele Pane, nell’aggiornamento settimanale sulle notizie cittadine, sprona i suoi concittadini a tenere duro in questa fase della pandemia per uscirne presto. I numeri dei contagi sono ancora alti, ma in appiattimento, e poi da giovedì 1° aprile proseguirà a spron battuto la campagna vaccinale per le attuali categorie previste dal piano vaccinale, ovvero over 80, over 70, pazienti fragili e i domiciliati. Pane invita pertanto i trinesi a vedere la luce in fondo al tunnel.

I contagi: "Ad oggi registriamo 52 nostri concittadini positivi al Covid-19, dato in aumento rispetto alle scorse settimane, e di questi 6 sono ricoverati in ospedale. Il dato deriva dal tracciamento dei soggetti positivi e da questa settimana abbiamo implementato l’attività di screening grazie alla collaborazione dell’Osat che già svolge attività con il Comune di Trino. Il dato è che il contagio è soprattutto intrafamiliare, ovvero che la contagiosità è all’interno dei nuclei dove molto spesso se un componente è positivo, tutto il nucleo lo diventa. La curva dei contagi però si sta appiattendo e forse abbiamo raggiunto il tetto massimo. Nei giorni scorsi sono stati effettuati una decina di tamponi di guarigione su soggetti che erano positivi, al netto però di chi sta svolgendo i tamponi per verificarne la positività".

Il messaggio del sindaco: "In zona rossa i comportamenti virtuosi ci aiuteranno ad uscirne prima. Resteremo in questa fascia, in prospettiva, fin verso metà aprile. Speravamo dopo Pasqua di tornare a una lenta normalità ma la pressione ospedaliera regionale resta molto alta. Servono quindi comportamenti migliori, evitare contatti stretti con potenziali rischi, bisogna restare di più a casa: lo so che è difficile, ormai siamo tutti allo stremo delle forze e della pazienza, ma è necessario fare questo sforzo".

I vaccini: "La luce in fondo al tunnel è il nostro centro vaccinale. Giovedì scorso al mercato coperto sono stati effettuati 90 seconde dosi di richiamo, 150 prime vaccinazioni sono state fatte venerdì, mentre da giovedì 1° aprile al mercato coperto si vaccinerà per quattro giorni alla settimana, dal giovedì alla domenica. Ringrazio chi ha collaborato all’allestimento del centro vaccinale, le ditte che hanno messo a disposizione, e regalato o prestato, ciò che serve, i volontari, l’Asl Alessandria, il personale sanitario che si è reso disponibile ad effettuare le vaccinazioni. L’auspicio è per metà aprile di aver vaccinato tutte le categorie attualmente previste dal piano nazionale, over 80, over 70, pazienti fragili e i domiciliati. Grazie ai medici di famiglia della nostra città, che non si fermano mai un secondo da un anno a questa parte, che ci aiuteranno sia al mercato coperto sia per vaccinare a domicilio. Quando il piano vaccinale prevederà altre categorie, saremo pronti a proseguire".

Le prenotazioni: "Dal 1° aprile, da giovedì a domenica, dalle 8 alle 16 come Comune di Trino attiveremo al mercato coperto uno sportello per le prenotazioni vaccinali anti Covid-19 per favorire chi ha poca dimestichezza con i mezzi tecnologici, come computer o smartphone, e permettere a tutti di sottoporsi al vaccino. Tutti coloro che avranno bisogno di questo servizio dovranno presentarsi muniti di carta d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale e recarsi all'accettazione in piazza Comazzi nei giorni e negli orari che ho citato. Le prenotazioni seguiranno le priorità dettate dal piano regionale di vaccinazione anti Covid-19. La battaglia contro il virus si ottiene vaccinando il maggior numero di persone possibili e il nostro intento è aiutare tutti i cittadini".

La scuola: "Dopo le festività pasquali si rientrerà in aula dagli asili nidi, alle materne, alle elementari e fino alla prima media in presenza".