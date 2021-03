Ponte crollato: quando iniziano i lavori per il provvisorio?

Ponte sul fiume Sesia: a quando il via dei lavori? E’ questa la domanda che da giorni impazza sui social. "Tutto nei tempi" precisano dal Comune di Romagnano Sesia. Il 18 marzo è stata sottoscritta la convezione tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas per il ripristino del collegamento stradale lungo la strada provinciale 142 tra Romagnano Sesia e Gattinara. Il 22 marzo Anas ha consegnato all’impresa aggiudicataria CO.GE.FA. Spa, i lavori di costruzione del ponte provvisorio. L’impresa, come previsto dalla normativa di attivazione dei cantieri, sta avviando tutti gli adempimenti amministrativi per poter procedere all’avvio dei lavori. Giovedì 25 marzo è iniziata la delimitazione delle aree di cantiere e l’installazione della segnaletica.

Nei prossimi giorni verranno posizionati i fabbricati di cantiere e poi si procederà alla bonifica degli ordigni bellici. Solo in seguito l’impresa potrà avviare i lavori relativi alla costruzione del ponte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo di Anas. "Gli adempimenti attualmente in corso e la bonifica bellica rientrano nei tempi di lavoro fissati in 140 giorni a decorrere dalla data di consegna" sottolineano dal Comune di Romagnano.