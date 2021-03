La scuola dell'infanzia e la primaria verso il bilinguismo

Lozzolo punta al bilinguismo a scuola. Dal prossimo anno l’inglese verrà insegnato dal primo giorno di lezione. Dopo Pasqua prenderà il via un corso di affiancamento e potenziamento in lingua inglese. Il corso sarà dedicato agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia e consentirà di conseguire i primi riconoscimenti di lingua inglese con valenza internazionale, a seguito del superamento degli esami.

L’iniziativa, completamente a carico del Comune, con un impegno spesa di 30 euro per ora di lezione, non avrà alcun costo per le famiglie. Cosa prevede il progetto? Una docente, con esperienza maturata in Inghilterra, per due ore a settimana insegnerà sia alla primaria che alla scuola dell’infanzia, in modo integrato e coordinato con gli altri colleghi. Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Sella, accompagnato dalla consigliera Simona Rizzello, ha consegnato un notebook in comodato d’uso gratuito alla scuola primaria per consentire la didattica a distanza.