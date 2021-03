Incontro con il viceministro Pichetto sul futuro della Valsesia

Borgosesia: incontro con il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, il senatore Gilberto Pichetto Fratin, per discutere insieme a diversi rappresentati del territorio, di recovery fund, fondi alluvionali e sviluppo dell’intera area.

"Il viceministro ha dato indicazioni molto utili, fondate sulla sua lunga esperienza politica in settori strategici, sulla miglior

modalità di redigere i progetti da presentare, in modo da velocizzare le pratiche ed arrivare rapidamente a renderli concreti - racconta il sindaco Paolo Tiramani -. Abbiamo ragionato di territorio secondo una visione di ampio respiro non entrando nel dettaglio di singoli progetti, ma prendendo in considerazione una visione strategica per lo sviluppo economico, industriale, turistico della Valsesia. I progetti di cui abbiamo discusso in particolare hanno riguardato opere di viabilità che agevolino l’accesso al nostro territorio, in particolare la tangenziale di Serravalle, ma anche altri progetti che possano avvicinarci alle principali direttrici di mobilità sia a livello nazionale che europeo".

All’incontro erano presenti, oltre alla Giunta di Borgosesia, il consigliere regionale Angelo Dago, il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, il presidente dell’Unione Montana Valsesia, Pierluigi Prino, ed i sindaci Daniele Baglione, di Gattinara, e Francesco Pietrasanta di Quarona.