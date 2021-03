In liquidazione i buoni da 50 euro per le famiglie con minori

Borgosesia: sono in liquidazione i 1000 buoni da 50 euro che a gennaio il Comune ha offerto alle famiglie residenti con figli minorenni, a favore del commercio. "Abbiamo già liquidato 25.800 euro – spiega l’assessore al Commercio, Costantino Bertona – e per altri 21.700, corrispondenti a 46 richieste da parte di esercizi commerciali, la liquidazione avverrà nei prossimi giorni. Siamo così a 47.500 euro corrisposti ai commercianti, e gli ultimi sono in fase di rendicontazione".

L’iniziativa, iniziata a gennaio e conclusasi a fine febbraio, aveva il duplice scopo di riattivare la propensione all’acquisto da parte delle famiglie e sostenere gli esercizi commerciali della città visto il perdurare della crisi sanitaria.

"I buoni dovevano essere spesi entro il 28 febbraio – aggiunge Bertona – poi ogni commerciante ha presentato al Comune i buoni ricevuti per ottenere il corrispettivo in denaro che, come promesso, gli uffici competenti stanno versando direttamente sul conto corrente degli esercenti pochi giorni dopo la presentazione della domanda".

L’iniziativa ha riguardato tutti gli esercizi commerciali di Borgosesia, esclusi solo grande distribuzione, tabacchi e gioco d’azzardo. Ogni negozio aderente all’iniziativa ha esposto il logo sulla propria vetrina, in modo che i cittadini potessero sapere a priori se all’interno di quel negozio sarebbe stato possibile spendere il loro buono.