Due cinghiali in un campo a ridosso della provinciale

Due cinghiali in un campo tra Caresana e Motta de' Conti. L'immagine scattata da un giovane mottese nella serata di sabato 27 marzo è stata pubblicata sulla pagina social del paese insieme ad un post che invita alla prudenza chi per deve transitare lungo la strada provinciale tra i due centri abitati della Bassa. In auto, ma anche a piedi. Non solo. In questo periodo, nella campagna circostante sono infatti in corso i lavori di preparazione alla prossima stagione risicola da parte degli agricoltori. "Fate attenzione: tra Caresana e Motta de' Conti: visti due cinghiali" scrive l'autore dello scatto che chiede un intervento.

"I cinghiali sono aumentati in dismisura - commenta Emanuela Quirci, sindaco di Motta de' Conti - È facilissimo purtroppo incontrarne: potrebbero attraversare la strada soprattutto quando cala il buio. E' quindi opportuno andare piano. Il Comune non può prendere provvedimenti, non spetta al nostro ente, ma ad autorità competenti che conoscono bene il problema. Fate attenzione".