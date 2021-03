Contagi sotto la soglia di allerta, bollettino oscilla tra 21 e 25 casi

Tronzano: i contagi si mantengono sotto la soglia di allerta. In questi ultimi giorni il bollettino oscilla tra 21 e 25 casi.

"Malgrado la nuova variante sia più contagiosa, la nostra comunità sta dando prova di grande attenzione". Il sindaco Michele Pairotto cita l'impegno dei concittadini per spiegare la mancata salita dei contagi che, tra febbraio e marzo, ha messo sotto scacco diversi centri. "Anche Comuni a noi vicini hanno vissuto situazioni preoccupanti - sottolinea il primo cittadino - Tronzano fortunatamente è rimasto lontano dal record dello scorso autunno, quando si contavano una cinquantina di contagi".

Il merito è anche dei vaccini, considerando che tra novembre e dicembre (periodo di massima crescita dell'epidemia in paese) erano rimasti colpiti diversi ospiti della casa di riposo, poi immunizzati. "Oggi mi conforta sapere che diverse delle persone contagiate presentano sintomi lievi o del tutto assenti - afferma Pairotto - Mentre non ci risulta alcun caso grave".