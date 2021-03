Contagi in discesa sia ad Alice Castello che a Borgo d'Ale

Coronavirus: i contagi sono in discesa sia ad Alice Castello che a Borgo d'Ale. Intanto le amministrazioni aiutano i cittadini tra i 70 e i 79 anni ad aderire alla campagna vaccinale.

Gli alicesi si sono definitivamente lasciati alle spalle il picco di quest'ultima, aggressiva, ondata. Negli ultimi giorni i positivi si sono ridotti a una ventina di unità, a fronte degli oltre 40 di metà marzo. Dall'ultimo aggiornamento non risultano casi gravi, nonostante rimanga il ricordo di chi nei giorni scorsi è stato ricoverato in ospedale e, in particolare, delle due persone morte proprio a seguito dell'infezione.

Anche a Borgo d'Ale negli ultimi giorni si è registrato un nuovo decesso. Ora i cittadini positivi al virus sono 14, in costante discesa. Ma ormai è chiaro come l'urgenza sia quella di potenziare la campagna vaccinale. Anche per questo il Comune metterà a disposizione gli uffici del municipio, con lo scopo di aiutare i settantenni alle prese con l'iscrizione al portale "Il Piemonte ti vaccina". Chi trova difficoltà a inserire il proprio nominativo potrà rivolgersi alla sede della polizia municipale, al piano terra. Il servizio sarà attivo per tutto il mese di aprile al martedì dalle 14 alle 16 e al giovedì dalle 9 alle 11. Per effettuare la preadesione servirà portare un documento di identità, la tessera sanitaria e un numero di cellulare. Chi non ha un telefonino proprio dovrà indicare quello di una persona con cui è in stretto contatto, considerando che l'appuntamento per la vaccinazione sarà inviato tramite sms. Un simile supporto agli over 70 è in fase di allestimento anche ad Alice Castello.