Calano i contagi: sono 60 i positivi in città

Santhià: in diminuzione il numero dei contagi. Sono, infatti, 60 attualmente i santhiatesi positivi al Covid-19. Di questi due sono ricoverati in ospedale, mentre tre hanno un'età inferiore ai 17 anni. "Sette sono i cittadini che si sono negativizzati negli ultimi tre giorni - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. La situazione rimane nella media, se confrontata con altri Comuni piemontesi".

Sono invece 3003 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 21 i deceduti a causa del virus. Saranno effettuati mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile i tamponi molecolari in pit stop drive nel piazzale dell'ex palazzina ambulatori per i soggetti segnalati dal medico di famiglia o dal Sisp Asl-Vercelli. Intanto proseguono le vaccinazione degli over 80.