Al via le richieste per il contributo baby sitting

Borgo d'Ale: le famiglie residenti possono chiedere il contributo baby sitting previsto dal Comune. Le domande andranno presentate entro il 30 aprile, utilizzando i moduli disponibili sia in municipio che sul sito internet dell'ente. "La somma sarà erogata entro il mese di maggio" aggiunge il sindaco Pier Mauro Andorno, che insieme alla giunta ha deliberato la nascita di questo fondo.

Lo scopo, che ricalca quello del simile bonus statale, è di aiutare i genitori che lavorano e non possono affidare a famigliari i figli in didattica a distanza. Per inviare la domanda basterà spedire il modulo all'indirizzo e-mail [email protected] o, in mancanza di una connessione a internet, recarsi in municipio. "Il contributo verrà determinato sulla base del numero di richieste pervenute" precisa il primo cittadino. A beneficiarne saranno i richiedenti che risiedono a Borgo d'Ale e che hanno figli iscritti alla scuola dell'infanzia ed elementare del paese.