Gattinara: curva dei contagi nuovamente in salita

Gattinara: curva di contagi di nuovo in salita. I dati forniti dal sistema di monitoraggio regionale al 26 marzo segnalano 39 persone attualmente positive al Covid-19. Il 20 marzo erano 31 i positivi. "La curva dei contagi non scende, per fortuna non sta nemmeno salendo troppo. Speriamo che i vaccini e le regole che ci sono state imposte, unitamente all’arrivo della bella stagione, permettano di ridurre il tasso di contagiosità del virus" commenta il sindaco Daniele Baglione.

Da giovedì 18 marzo è attivo il punto vaccinale di Gattinara alla palestra di via San Rocco. L’Asl di Vercelli sta effettuando una campagna di reclutamento di volontari per implementare il personale medico, infermieristico e amministrativo a supporto della campagna vaccinale contro il Covid 19. Ai professionisti che intendano collaborare volontariamente e gratuitamente alla campagna é garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni, oltre alla possibilità di utilizzare le mense aziendali. L'attività può essere svolta in tutti i punti vaccinali dell'Asl compreso Gattinara. Per aderire è possibile segnalare il proprio nominativo allo 0161.593769. Le associazioni di volontariato e i soggetti singoli che vogliono dare la propria disponibilità possono fare riferimento al bando pubblicato sul sito www.aslvc.piemonte.it .