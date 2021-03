Truffa ai danni di un'anziana a Crescentino. Attendono che il marito esca a fare la spesa e si presentano per sanificare il palazzo. Dopo aver invitato la donna a indossare guanti e mascherina le spiegano gentilmente come verranno danneggiati i metalli a seguito dell'operazione: diventeranno blu. Intanto per rendere più credibile l'intera sceneggiata le misurano la temperatura. Si fanno così consegnare l'oro per metterlo al sicuro durante la sanificazione degli ambienti. Al ritorno il marito non può che consolare la consorte confusa e spaventata.

Il sindaco Vittorio Ferrero anticipa: "La prossima settimana faremo affiggere negli atrii dei condomini dei volantini in cui si precisa che nessuno è autorizzato a fare sanificazioni o tamponi, faremo anche un volantinaggio, dobbiamo sostenere questi anziani sempre più soli e confusi a causa della situazione difficile che si sta vivendo. E’ vergognoso quello che si è verificato e noi come amministrazione faremo il possibile per tutelare anche questa fascia della popolazione".