Domenica delle Palme, messa aperta al pubblico

A Crescentino messa aperta ai fedeli domenica 28 marzo. Ancora chiusa la chiesa a Lamporo. In occasione della Domenica delle Palme sarà possibile assistere in presenza alla funzione religiosa alle 8 e alle 17 al Santuario della Madonna del Palazzo e alle 9,30 e alle 11 nella chiesa dell’Assunta. L’ingresso alla messa sarà consentito nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Non sarà però possibile portare a casa il tradizionale ramo d’ulivo benedetto. Nessuna funzione religiosa in presenza a Lamporo. Il provvedimento è stato preso il 16 marzo, dopo che tra i positivi al Covid-19 erano risultati anche i parroci crescentinesi. In accordo con la Curia Arcivescovile di Vercelli e le autorità civili di Crescentino si era deciso di sospendere le messe in presenza su tutto il territorio di Crescentino e frazioni e di Lamporo. Dopo le necessarie sanificazioni nei giorni scorsi sono stati riaperti il Santuario della Madonna del Palazzo e la parrocchia dell’Assunta ma solamente per la preghiera individuale. I fedeli potranno seguire le funzioni religiose in diretta streaming alle 8 e alle 16.30 sulla pagina facebook della parrocchia di Crescentino.