Volontari di Amos per il trasporto gratuito alle sedi vaccinali

Santhià: i volontari dell’associazione Amos sono disponibili al trasporto gratuito delle persone over 80 che non hanno la possibilità o la difficoltà a spostarsi nelle sedi vaccinali. È stato infatti siglato l'accordo tra l’Amministrazione comunale e l'associazione stessa. I volontari di Caritas Amos sono già stati opportunamente vaccinati in quanto dediti all'assistenza, come previsto dalle linee guida della Regione Piemonte.

Per ricevere il servizio di trasporto basterà chiedere al medico di famiglia che valuterà se la persona rientra nei casi delle persone fragili e intrasportabili o nei casi di trasporto, alla sede vaccinale, tramite l'associazione . "I volontari di Amos sono sempre disponibili per aiutare chi è in difficoltà - sottolinea la referente Luigina Rollino - Tutti uniti, per la nostra comunità, usciremo da questo brutto periodo".

Allo studio anche la possibilità di effettuare, a breve, giornate dedicate alle vaccinazioni al domicilio per le persone che sempre i medici di famiglia hanno segnalato al SISP di Vercelli come soggetti intrasportabili.