Vercelli: carnet per corse extraurbane prorogati a 60 giorni

La durata del titolo di viaggio di Atap “Carnet 20 corse extraurbano a distanza”, passerà dagli attuali 30 giorni dalla data di emissione ai 60: questo a decorrere dal 30 marzo sino al 30 giugno.

Il fine è quello di adeguare in via straordinaria le regole di utilizzo del titolo alle particolari esigenze derivanti dall’attuale fase sanitaria. “La modifica – spiega Atap - viene applicata sia ai carnet 20 corse extraurbani di prossima emissione sia a quelli che risultano già emessi anteriormente alla data del 26 marzo, i quali pertanto potranno essere normalmente utilizzati salvo che alla data del loro prossimo riutilizzo non risulti già essere decorsa la nuova durata temporale massima di 60 giorni dalla data della loro originaria emissione”. Si ricorda che non variano le altre regole di utilizzo del carnet.