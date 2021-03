Una pianta da frutto per ogni nuovo nato

Un frutteto per i nuovi nati. Saranno i bambini della primaria a deciderne il nome. "A Verrua Savoia negli ultimi 10 anni sono nati 70 bambini, abbiamo quindi pensato di mettere a dimora 70 piante da frutto, per realizzare un frutteto dedicato a loro" spiega il sindaco Mauro Castelli. L’amministrazione ha deciso di dare anche un nome al frutteto e per sceglierlo ha coinvolto i bambini delle scuole. "Abbiamo chiesto ai bambini della nostra scuola primaria di fare un disegno a tema, indicando anche il nome che loro vorrebbero dare al frutteto. Dei disegni ricevuti ne abbiamo selezionati 5" prosegue il primo cittadino. Ora spetterà al pubblico di Facebook decretare il vincitore. Fino al 2 aprile sarà possibile votare il disegno preferito, quello che riceverà più “mi piace” darà il nome al frutteto. I nomi tra cui scegliere sono: Fruttolandia (classe 1), Il frutteto dei bimbi (classe 2), Tuttifrutti (classe 3), I piccinin da Vrua (classe 4) e Un frutteto per la vita (classe 5).