Trino: dati Covid monitorati attraverso un grafico

Curva dei contagi da Covid-19 ancora in crescita a Trino ma con tendenza all’appiattimento, da confermare, e poi, si spera, dovrebbe arrivare la riduzione dei casi. A Trino sono 47 i positivi all’aggiornamento di mercoledì sera. Prosegue il monitoraggio sull’andamento della pandemia Covid-19 in città da parte dell’Osservatorio socio ambientale trinese (Osat) grazie al lavoro dell’epidemiologo dottor Christian Salerno.

"Abbiamo deciso, insieme al sindaco Daniele Pane, di fornire un quadro almeno settimanale sull’andamento dei soggetti positivi attraverso un grafico in modo che possa essere chiaro ed evidente a tutti di come sta evolvendo epidemiologicamente l’infezione nel comune e la tendenza a cui si sta andando incontro - spiega Salerno - Auspichiamo che ciò possa sensibilizzare le persone ad assumere comportamenti atti a contenere i rischi per se stessi e verso gli altri limitando cosi episodi di possibile contagio e diffusione. L’ultimo grafico aggiornato ai dati di mercoledì 24 marzo mostra una curva in crescita ma con tendenza, da confermare con i prossimi rilevamenti, all’appiattimento a cui speriamo possa seguire una lenta riduzione".

I dati: "Nel mese di marzo i soggetti positivi sono stati 62 mentre quelli attualmente positivi sono 47, pertanto dalla differenza di quest’ultimi due dati si desume che 15 trinesi si sono negativizzati. Dei 47 positivi attuali, 9 sono in attesa di esito del tampone e infine sono stati segnalati alle autorità sanitarie 9 soggetti come potenzialmente esposti al contagio e perciò in attesa di esito".

Salerno conclude: "Questo monitoraggio epidemiologico rapido proseguirà fino al termine dell’ondata pandemica. Infine invito tutti i trinesi che ricevono i questionari dell’Osat a rispondere e a provvedere alla consegna sia all’ufficio anagrafe, anche senza appuntamento, e sia alla biblioteca civica, al fine di evitare ulteriori solleciti. Chi avesse bisogno di chiarimenti può recarsi il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 all’anagrafe anche se dopo l’estate auspichiamo di riattivare lo sportello dedicato esclusivamente all’aiuto della compilazione almeno una volta a settimana".