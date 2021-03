Parco delle Rimembranze aperto per i bambini

Gattinara: parco aperto per i più piccoli. Parte l’iniziativa 'Svaghiamoci'. Il parco delle Rimembranze verrà riaperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,30 ma solo per i bimbi nella fascia da zero a 10 anni accompagnati da un adulto. L’accesso sarà condizionato ad un uso responsabile, nel rispetto delle norme anti Covid: distanziamento interpersonale nell’area di almeno un metro e obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti al di sopra dei 6 anni di età.

Il rispetto delle norme sarà garantito dalla presenza di personale volontario che sorveglierà l’area. "Abbiamo deciso la riapertura di questa area gioco per dare la possibilità ai bimbi di potersi svagare un po’ all’aria aperta in sicurezza" spiega il sindaco Daniele Baglione.