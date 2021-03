M'illumino di meno e risparmio di più

Il 26 marzo è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata con “M’illumino di Meno” da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’amministrazione guidata da Vittorio Ferrero fin dall’insediamento si è dimostrata particolarmente sensibile alla tematica. "Abbiamo già messo in atto il relamping di tutto il complesso scolastico Aminto Caretto sostituendo tutti i punti luce con tecnologia led. Intervento che ha consentito, già nei primi mesi del 2021, un notevole risparmio in consumi e quindi in costi. Parliamo di un risparmio di circa 200 euro al mese" ammette il sindaco. Dalla scorsa settimana è in funzione anche il nuovo impianto fotovoltaico da 20Kw installato sulla scuola media di via Manzoni. Nelle prossime settimane sarà il plesso che ospita le scuole elementari ad essere interessato da interventi di efficientamento energetico.