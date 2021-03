Consulta commercio, attività, turismo: Manuel Salvatore presidente

Tronzano: Manuel Salvatore è il presidente della Consulta del commercio, delle attività produttive e del turismo. A giugno il nuovo organo comunale avrà anche un direttivo.

Non è probabilmente un caso che l'imprenditore tronzanese, nominato dall'amministrazione alla guida di questa realtà, si occupi di turismo. L'obiettivo è infatti quello di rilanciare il commercio sfruttando la forza attrattiva dell'enogastronomia, della storia, della cultura e dell'ambiente. Salvatore, 40 anni, è titolare insieme a due soci dell'unica agenzia di viaggio di Tronzano e sin dall'inizio della sua attività, nel 2013, si è occupato dell'accoglienza di visitatori stranieri. "La crisi dovuta al Coronavirus è stata pesante, ma ora iniziamo a vedere un po' di luce - afferma - Dagli Stati Uniti, ad esempio, iniziano ad arrivare le prime prenotazioni per fine estate".

Proprio nella bella stagione, sperando in un allentamento delle restrizioni, Salvatore presenterà i nomi dei dieci consiglieri che lo affiancheranno alla guida della Consulta. "Nel direttivo sarà rappresentato ogni settore di attività - anticipa il vicesindaco Fausto Valdo - La ratifica delle nomine sarà a cura dell'assemblea dell'organo, per la quale abbiamo ricevuto una sessantina di adesioni. Ne faranno parte i commercianti ma anche i volontari delle associazioni, che potranno dare un contributo nel valorizzare l'immagine del nostro paese". Non mancheranno poi le associazioni di categoria.

"Una volta operativi, realizzeremo un piano di attività per i cinque anni di mandato - aggiunge Salvatore - L'idea è di includere Tronzano nei percorsi di rilievo turistico già presenti sul territorio, come la Via Francigena, valorizzando la chiesa romanica di San Pietro e la produzione di riso". Per il 2022 c'è poi l'intenzione di aderire all'Agenzia turistica locale di Vercelli, Biella e Valsesia. "Tutto questo per sostenere il tessuto economico del nostro paese, che conta una cinquantina di attività" termina Valdo.