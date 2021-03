Domenica e festivi ztl in corso Nuova Italia, fino a fine ottobre

Santhià: prolungata ulteriormente fino alla fine di ottobre la Ztl in corso Nuova Italia solo la domenica e i festivi. Rimane quindi aperto al passaggio delle auto da lunedì a sabato compreso. L’ordinanza è stata firmata giovedì 25 marzo dal sindaco Angelo Cappuccio. Nel mese di dicembre 2020 l’Amministrazione comunale aveva aderito alla richiesta avanzata dai commercianti, lasciando il corso aperto al passaggio delle auto fino al 31 dicembre, anche nei fine settimana. Poi ad inizio 2021 era stata firmata l’ordinanza nella quale si spiegava che fino a fine marzo la Ztl in corso Nuova Italia sarebbe stata attiva solo la domenica e i festivi. E proprio in questi giorni è arrivata l’ulteriore proroga. Nel mese di gennaio il sindaco Angelo Cappuccio aveva precisato di aver aderito alla richiesta avanzata dai negozianti di apertura del corso anche al sabato nella speranza e con l'augurio che ciò potesse essere utile e per recuperare le mancate vendite, fondamentale per la sopravvivenza delle attività.