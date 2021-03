Con le uova di Pasqua raccolti 384 euro per l'Ail

Motta de' Conti: raccolti 384 euro con le uova di Pasqua dell'Ail. Nei giorni scorsi il vicesindaco Cristina Ferraris, referente dell'associazione, non potendo allestire lo stand sul sagrato della chiesa nel rispetto delle misure anti contagio da Covid, ha consegnato a domicilio 31 uova ai mottesi che le avevano prenotate. Il ricavato servirà a sostenere le attività dell'associazione italiana contro le leucemie e i linfomi. La solidarietà 'in delivery' è già stata ampiamente rodata in paese nel corso del 2020: diverse sono le iniziative benefiche realizzate con questa modalità.

Intanto anche l'Oftal ha rinnovato la distribuzione pasquale: grazie all'opzione 'uovo in sospeso' sono state consegnate all'Amministrazione comunale sei uova di cioccolato che saranno distribuite con i pacchi alimentari destinati alle famiglie con bambini che stanno vivendo un momento di difficoltà.