Atap: sciopero in programma venerdì 26 marzo

Le segreterie provinciali di Filt Cgil e Faisa Cisal di Biella e Vercelli hanno comunicato di aderire allo sciopero di 24 ore proclamato dalle segreterie sindacali nazionali e previsto per domani, venerdì 26 marzo.

Il personale viaggiante di Atap si fermerà per 24 ore e quello a terra per l’intero turno. Potrebbero non essere operativi i servizi al pubblico (numero verde, urp, noleggi, ecc). Lo sciopero è motivato, secondo i sindacati, "dall’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri scaduto da oltre 3 anni, dall’esito negativo delle procedure di raffreddamento e a seguito della prima azione di sciopero e verrà effettuato nel rispetto delle fasce orarie concordate localmente". Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero verde 800912716 o consultare il sito web www.atapspa.it.