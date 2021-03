Trino: giovedì 25 apre il punto vaccinale al mercato coperto

Aprirà i battenti domani mattina, giovedì 25 marzo, la nuova sede vaccinale al mercato coperto di piazza Comazzi. Da subito proposto da parte del sindaco Daniele Pane all’Asl di Alessandria come punto cruciale della campagna vaccinale trinese, finalmente la sua istanza è stata accolta e dalla scorsa settimana la struttura è stata preparata per accogliere chi deve essere vaccinato (vedi qui il filmato)

"Domani verranno somministrate le secondi dosi di richiamo al secondo gruppo di over 80 che aveva già ricevuto la prima dose tre settimane fa - spiega Pane - Venerdì 26 marzo saranno vaccinati invece con la prima dose altri 140 soggetti con oltre 80 anni. La sede vaccinale del mercato coperto entrerà a pieno regime dalla prossima settimana quando da giovedì 1° aprile si effettueranno somministrazioni per circa 300 persone al giorno dal giovedì alla domenica, quindi per quattro giorni alla settimana. Il giovedì e il venerdì sarà il personale sanitario dell’Asl Alessandria ad occuparsi di tutto, il sabato e la domenica saranno invece i nostri volontari sanitari ed amministrativi a far procedere la campagna vaccinale".

Pane aggiunge: "Ringrazio dipendenti e funzionari dell’Asl Alessandria, i volontari trinesi che hanno aderito alla campagna vaccinale, il dottor Galante e il dottor Volante dell’Asl, tutte le associazioni di volontariato e le ditte che hanno lavorato e lavoreranno per questa importante iniziativa". I tempi: "Entro il 15 aprile avremo vaccinato con la prima dose tutti gli over 80, gli over 70, i pazienti fragili e i loro caregiver (gli accompagnatori), e chi deve ricevere il vaccino al proprio domicilio. Si vaccinerà anche a Pasqua". La tabella di marcia: "Quella per gli over 80 prosegue nei vari giorni in programma basati sui dati di arrivo delle dosi Pfizer-BionTech, dalla settimana prossima invece partiranno le prime somministrazioni anche per gli over 70. Per chi ha problemi di spostamento grazie alla Pat dalla settimana prossima ci sarà un servizio di trasporto. Per i domiciliati allettati, che sono circa una settantina, saranno i medici di famiglia, supportati da alcune infermiere volontarie, ad attivarsi dalla prossima settimana". Quali vaccini saranno somministrati: "Agli over 80 verrà iniettato il vaccino Pfizer-BionTech, che ha il richiamo tre settimane dopo, mentre agli over 70 verrà somministrato AstraZeneca che ha invece un richiamo di dodici settimane, circa tre mesi".

Le difficoltà sulla registrazione per gli over 70: "Come in tutto il Piemonte per ora sono pochi gli over 70 che si sono registrati sul sito regionale per ricevere il vaccino. Il problema è che molti non sanno utilizzare la tecnologia e non hanno chi può farlo per loro. Pertanto abbiamo deciso di realizzare al mercato coperto un punto di registrazione dedicato agli over 70 che così potranno sopperire a questa problematica e mettersi in lista per ricevere il vaccino". Cosa ha fatto il Comune per mettere in piedi questa macchina vaccinale: "Oltre a mettere a disposizione la struttura, l’abbiamo allestita con due computer, tre stampanti, la segnaletica da seguire all’interno del mercato coperto, gel disinfettante, sanificatori. Tutto ciò che serve, non ci siamo mai posti questo problema a mettere mano con le nostre risorse economiche". Infine ecco in quanti hanno aderito all’appello del Comune di Trino come volontari: "Sono molto soddisfatto di come ci sia stata una forte adesione. Abbiamo trenta effettivi del personale sanitario tra medici, odontoiatri, pediatri, infermiere, e una quindicina di volontari amministrativi per sveltire le pratiche all’arrivo alla struttura. Anche questa volta Trino e i trinesi hanno risposto presente, ma non ho mai avuto dubbi, questa città e i suoi abitanti hanno sempre dimostrato, in ogni circostanza, di esserci nel momento del bisogno e di sapersi mettere a disposizione della collettività. Forza Trino".