Saluggia e Bianzè, boom di contagi

Boom di contagi a Saluggia e a Bianzè. Raddoppiati i casi a Saluggia, quasi triplicati a Bianzè. A Saluggia sono raddoppiati i positivi nell’arco di 9 giorni. A oggi sono 82 (dati sito Regione Piemonte) le persone segnalate positive in paese. Il 15 marzo erano 38 i cittadini residenti a Saluggia o Sant’Antonino risultati positivi mentre erano 41 le persone, non segnalate positive, ma in quarantena/isolamento fiduciario al proprio domicilio. Situazione più allarmante a Bianzè dove si è passati dai 12 casi del 16 marzo agli attuali 34. Nella sola giornata del 22 marzo sono state 9 le persone risultate positive. Dal 1° marzo sono stati 101 i tamponi molecolari e ben 36 sono risultati positivi. "In queste ultime due settimane il numero dei contagi è aumentato in modo vertiginoso coinvolgendo al momento una quindicina di famiglie. Il dato che emerge è che durante la prima e seconda fase non si è mai rilevato un numero di contagi così elevato come in questa terza fase, in quanto il virus è molto più aggressivo e contagioso, anche tra le fasce più giovani" spiega il sindaco Carlo Bailo. Durante la settimana l’Asl Vercelli monitorerà i soggetti in quarantena e al contempo provvederà a effettuare i tamponi molecolari sui soggetti già risultati positivi per verificarne la possibile guarigione. "La situazione purtroppo non è ancora stabilizzata, siamo in attesa di ulteriori esiti. Per questo motivo si raccomanda di fare ancora più attenzione e di uscire di casa solo per necessità. In una situazione come questa non creare assembramenti è sinonimo di buon senso" conclude Bailo.