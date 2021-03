Refettorio asilo: facciata ripristinata e tinteggiata

Borgo d'Ale: in attesa del ritorno dei bambini in aula, la facciata del refettorio dell'infanzia è stata restaurata e tinteggiata.

La parete che sfoggia il nuovo intonaco di colore verde si trova proprio vicino a quelle della scuola elementare, che invece erano state oggetto di un simile intervento nella scorsa estate. Allora l'amministrazione, nell'ambito di un investimento di circa 25.800 euro, aveva provveduto al ripristino dell'intonaco sul lato rivolto verso il cortile del municipio.

Ad accomunare i due lavori è il fatto che si siano svolti con le scuole chiuse: nel primo caso per via delle vacanze, nel secondo per l'ennesima recrudescenza del Coronavirus. Ora la speranza è che entrambe le strutture possano tornare ad accogliere i piccoli studenti.