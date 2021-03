Maria Gabriella Lippi dirigerà la Struttura semplice di Terapia intensiva

Borgosesia: alla dottoressa Maria Gabriella Lippi sarà affidata dal 1° aprile la direzione della Struttura semplice dipartimentale di Terapia intensiva dell'ospedale Santi Pietro e Paolo.

Classe 1966, laureata all'Università di Torino dove si è specializzata in Anestesia e rianimazione, lavora in Asl Vercelli dal 2008.

Oltre ad occuparsi di Rianimazione e urgenza, segue il reparto dedicato ai pazienti Covid ad alta intensità dell'ospedale valsesiano. Il suo nuovo incarico prevede, oltre alla gestione clinica e organizzativa della Struttura, di seguire l'atteso progetto per la realizzazione della Rianimazione di Borgosesia.