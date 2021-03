Crescentino ha un assessore alla gentilezza

Il rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, l’attenzione nei confronti di chi soffre ed è in difficoltà, aiutano ad accrescere lo spirito di comunità.

Aderendo all’iniziativa dell’associazione "Cor et Amor" l’assessore Antonella Dassano ha ricevuto la delega di assessore alla gentilezza. Il suo compito consiste nel promuovere iniziative ed eventi di sensibilizzazione al tema della gentilezza. Spiega: «E’ la prima volta che si aderisce a questa iniziativa a cui partecipano 93 comuni. Oggi è la giornata dedicata ai nuovi nati del 2020 che a Crescentino sono 52. È un modo per accoglierli nella comunità e riconoscere alle famiglie il loro ruolo».

Il 21 marzo è la giornata della gentilezza per i nuovi nati. Era in programma la consegna da parte del sindaco Vittorio Ferrero, della chiave speciale della gentilezza, simbolo della chiave della città, accompagnata da una pergamena ideata dai ragazzi dell’I.C. Serra e da un omaggio personalizzato realizzato a mano dai volontari dell’Associazione Mani Generose. A causa della particolare situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 l’iniziativa è stata sospesa.

«Ringrazio per ora l’associazione Mani Generose, in particolare Marina, Elisabetta, Stefania per aver realizzato un regalo personalizzato e ringrazio Matilde Cena dell’I.C. Serra che ha disegnato la pergamena. Mi auguro che l’evento possa essere svolto a breve in presenza» conclude Dassano.