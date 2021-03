Cantiere per la pista da mountain bike in via Virgilio

Santhià: sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista di mountain bike in via Virgilio. Insieme allo skatepark è una delle opere dedicate ai più giovani. La pista per le bike sorgerà all'interno di un parco recintato e si estenderà fino al confine con i campi da bocce all'aperto.

La pista, in terra, sarà dotata di cunette e piccole discese. La spesa prevista ammonta a 5.000 euro: oltre alla realizzazione si dovrà impiegare stabilizzante per il terreno. L'Amministrazione comunale per la realizzazione della pista, ha preferito il centro città anche se lo spazio ha dimensione ridotte, piuttosto che un altro luogo: in questo modo i ragazzi possono arrivarci comodamente e in sicurezza. La pista rimarrà poi sempre aperta al pubblico e sarà disponibile anche per la realizzazione di iniziative specifiche dedicate a questo sport.