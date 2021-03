AiutiAMOci', per supportare i genitori lavoratori con figli piccoli

A Gattinara nasce 'AiutiAMOci', un progetto per supportare i genitori con figli piccoli e che non possono assentarsi dal lavoro. Con il Piemonte in zona rossa e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado molte famiglie si sono ritrovate in serie difficoltà nella gestione dei figli. Da qui la decisione di ideare un progetto di comunità, in grado di unire pubblico e privato.

Chi ha del tempo libero, in orario scolastico, può dare la propria disponibilità ad accogliere i figli delle persone che invece lavorano, nel pieno rispetto delle regole anti Covid. I datori di lavoro sono invitati, laddove possibile, ad acconsentire ai propri dipendenti di portare i bambini in ufficio. Lo stesso Comune di Gattinara si sta attrezzando in tal senso. Per proporsi come soggetto 'aiutante' o richiedere sostegno per assistere i propri figli è possibile compilare il modulo sul sito del Comune e inviarlo a: [email protected] vc.it o recarsi in Comune all’ufficio URP al 1° piano dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00. Chi invece necessita di aiuto. A tutti gli aderenti all’iniziativa il Comune mette a disposizione dei contributi economici sotto forma di buoni alimentari o altre agevolazioni come forma di ringraziamento nell’impegno al servizio della comunità.