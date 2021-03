Lo spostamento del campanile compie 245 anni

Ricorre quest'anno il 245° anniversario dello spostamento del campanile del Santuario della Madonna del Palazzo e l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Circolo Filatelico e Numismatico crescentinese e lo storico Mario Ogliaro, aveva in programma una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza.

"Purtroppo la situazione dei contagi da Covid-19 ci costringe a sospendere a data da destinarsi le celebrazioni – dice il sindaco Vittorio Ferrero – ma la promessa è di riprendere non appena l'andamento della pandemia ce lo consentirà. Era prevista un'esposizione di documenti storici dedicati a mastro Crescentino Serra, immagini d'epoca del trasporto del campanile, rare carte d’archivio, documenti reperiti in tutto il mondo in cui si è parlato di questo eccezionale progetto e poi cartoline, opuscoli di celebrazioni passate, insoliti articoli di giornali comparsi sulle riviste nazionali ed estere, fino alla curiosa comparsa dello spostamento del campanile sulle colonne della Settimana Enigmistica in edicola il 9 agosto del 2018".

La mostra, che si sarebbe dovuta tenere nei locali del nuovo oratorio parrocchiale, sarà recuperata nel corso dell'anno, così come la conferenza sulla figura del Serra preparata da Mario Ogliaro e l'apposizione della targa commemorativa sull'edificio di corso Roma in cui sorgeva la casa natale del capomastro, che è stata riprodotta artigianalmente dai fratelli Salati sul modello dell'originale andato perduto.

"Quest'ultima idea era nata in occasione della stampa del volume dedicato a Crescentino Serra scritto dal compianto Giuseppe Cipolla e alla cui memoria verrà dedicata. Resta confermato, invece, l’annullo filatelico speciale preparato dal Circolo Filatelico e Numismatico crescentinese e Poste Italiane – aggiunge Ferrero - A partire da sabato 27 marzo tutto il materiale, che consiste in due modelli diversi di cartoline, una dedicata alla figura di Crescentino Serra e una, più religiosa, raffigurante l'effige della Madonna del Palazzo, già affrancate e annullate, sarà disponibile per appassionati e collezionisti chiamando il direttivo del Circolo Filatelico a uno dei seguenti numeri telefonici: 3332518911 e 3489284046".

Il 26 marzo del 1776 il mastro artigiano Crescentino Serra compì l'eccezionale opera di spostamento del campanile del Santuario della Madonna del Palazzo sfidando lo scetticismo della popolazione e dei tecnici dell’epoca. La cappella che accoglieva la statua della Vergine, che secondo la tradizione elargiva grazie ai fedeli e guarigioni ai malati, era ormai diventata troppo piccola per accogliere i numerosi pellegrini. Il problema era che questa cappella si trovava proprio a ridosso del campanile, alto ventidue metri, e l'unico modo per consentirne l'ampliamento, era quello di abbatterlo. Decisione che in effetti venne adottata dalla giunta municipale, in accordo con il rettore del Santuario. Fu il capomastro a farsi avanti in quelle circostanze e a proporre lo spostamento della torre campanaria anziché il suo abbattimento; Serra non aveva titolo di architetto o di ingegnere e per questo in un primo momento i religiosi furono scettici, ma alla fine, poiché egli garantiva che le spese per il trasporto non avrebbero superato le duecento lire, si decise di lasciare fare al Serra per divertirsi nell’osservare cosa avrebbe combinato.

Serra fece imbrigliare la torre campanaria con possenti funi di canapa e tutto intorno fu realizzato un ingegnoso sistema di travi. Sicuro del buon esito dell'operazione, il geniale capomastro fece salire suo figlio Filippo in cima al campanile, col compito di suonare le campane a festa per tutto il periodo dello spostamento. Ci volle quasi un'ora per completare il tragitto di quei quattro metri e mezzo: il campanile, scivolando sui sottostanti tronchi rotolanti, raggiunse la nuova posizione, dove si assestò perfettamente sulle fondamenta. Ancora oggi il progetto di traslazione del campanile viene studiato da architetti e ingegneri in tutto il mondo.