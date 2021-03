Zschimmer & Schwarz: "Azienda a disposizione per le vaccinazioni"

Zschimmer & Schwarz Italiana, azienda chimica che produce prodotti destinati alla preparazione di basi per l’industria cosmetica, detersivi e detergenti, è pronta ad aprire la fabbrica di Tricerro per il piano delle vaccinazioni in azienda.

La società ha infatti aderito alla richiesta di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e del suo presidente Gianni Filippa a partecipare alla campagna di vaccinazione mettendo a disposizione le aree esterne dello stabilimento, l’infermeria ed i locali idonei esistenti nella sede di Tricerro. L’adesione al piano vaccinale è volontaria ed è riservata alle imprese associate a Confindustria, che dovranno rispettare una serie di standard indicati dalle autorità sanitarie. "Il piano verrà attivato probabilmente tra fine aprile e i primi di maggio, quando si spera che in Italia arrivi un numero di fiale consistente, tale da richiedere l'apporto di più centri vaccinali possibili - spiegano da Z&S - La somministrazione sarà naturalmente consentita solo alle aziende che saranno in grado di garantire le condizioni di sicurezza previste e disporranno di personale medico abilitato ed espressamente formato per la vaccinazione. Potranno essere medici aziendali o medici di strutture con cui le aziende firmeranno delle convenzioni".

Le somministrazioni, di norma, avverranno durante l'orario di lavoro e all'interno dei locali aziendali, ma per motivi di organizzazione potranno anche essere estesi prima e dopo. La direzione dell’azienda vercellese ha quindi confermato la piena disponibilità alla cooperazione con quelli che saranno gli enti, indicati dalle autorità sanitarie, preposti all’organizzazione e gestione del piano vaccinale anti covid in azienda. "Abbiamo messo a disposizione i servizi e gli spazi idonei dello stabilimento – dichiarano gli amministratori Stefano Ferrigato, Fabrizio Guala e Giorgio Mosso – perché siamo consapevoli che stiamo vivendo un momento molto critico non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale e Zschimmer & Schwarz Italiana, che già ogni anno offre gratuitamente a tutti i dipendenti la possibilità di fare il vaccino antinfluenzale in azienda, vuole dare il suo contributo a favore della comunità”.