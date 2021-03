Vita Tre aiuta gli over 70 ad aderire alla campagna vaccinale

Cigliano, Moncrivello: l'associazione Vita Tre aiuta gli over 70 a iscriversi al portale per le vaccinazioni. Una decina di giorni fa avevano chiuso la propria sede a causa dell'inasprirsi delle norme anti-contagio. Ora la riaprono per un nuovo servizio.

Mercoledì 24 e venerdì 26 marzo i volontari del gruppo saranno disponibili, su prenotazione, ad aiutare chi non ha i mezzi o la competenze di iscriversi alla campagna di immunizzazione. L'iniziativa è rivolta alle persone nate tra il 1942 e il 1951, che per aderire devono connettersi al sito ilpiemontetivaccina.it. "Siamo disponibili ad aiutare tutti, anche coloro che non sono iscritti all'associazione" precisano da Vita Tre.

Per prenotarsi basta telefonare Fulvia al numero 347 0348390 e concordare un appuntamento nella sede di Cigliano in via Romualdo Bobba. Al momento della registrazione servirà avere sotto mano la tessera sanitaria, un numero di cellulare ed eventualmente un indirizzo e-mail.