Santhià: il 26 marzo dalle 17 alle 18 municipio 'al buio'

Santhià: venerdì 26 marzo torna 'M’illumino di Meno 2021 - Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili'. E’ la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico proposta da Caterpillar Radio2, nata nel 2005, e vedrà l'adesione anche del Comune di Santhià. Tema di quest’anno sarà il 'Salto di specie' ovvero l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere ed ognuno potrà raccontare cosa fa nel quotidiano per migliorare le nostre vite, dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione all'economia circolare.

"Come adesione simbolica, venerdì 26 dalle 17 alle 18 spegneremo le luci del palazzo comunale - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. Non solo. Il Bosco per la Città è in linea con la proposta del 2021 di 'M’illumino di meno'. Si tratta infatti di un terreno di circa 12.000 metri quadrati che, grazie alla collaborazione di molti volontari, nel corso del 2017, ha visto la piantumazione di più di oltre 200 alberi e poi negli anni, siepi profumate e colorate, un sentiero di più di 1000 metri, arredi e panchine 'a tema' che stanno rendendo quest’area sempre più accogliente: un luogo per camminare, correre, passeggiare e organizzare eventi a tema".