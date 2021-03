Inizia a scendere la curva dei contagi: ora sono 72 i positivi

Santhià: sono 80 ad oggi i vaccinati nel nuovo centro allestito nella sede degli Alpini. Il numero salirà fino ad arrivare a circa 130 nei prossimi due giorni fissati per le vaccinazioni: giovedì 25 e sabato 27 marzo. La somministrazione del farmaco, su territorio santhiatese, continuerà inoltre venerdì 26 e domenica 28 marzo alla Casa della Salute.

Intanto in città inizia a diminuire lievemente il numero dei contagi: sono, infatti, 72 attualmente i santhiatesi positivi al Covid-19 di cui tre ricoverati in ospedale. Negli ultimi tre giorni 12 sono le persone che si sono negativizzate ma la situazione rimane nella media, se confrontata con altri Comuni piemontesi. In tutto sono 2943 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 21 i deceduti a causa del virus.