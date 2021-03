Giorcelli: "Dovete rispettare le regole in maniera rigorosa"

Sono 14 le persone residenti a Palazzolo positive al Coronavirus: si tratta del numero più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. L'andamento è in salita ormai da una decina di giorni, dopo che in paese la terza ondata era cominciata sotto controllo, tanto che i casi di positività sono stati fermi a zero per alcune settimane. Nei giorni scorsi il sindaco Maria Franca Giorcelli, con un messaggio sulla pagina istituzionale del Comune su Facebook, ha avvertito che "tutti i casi sono in isolamento, come pure i loro contatti più stretti, ma questa situazione ci obbliga a essere rigorosi nel rispetto delle regole che ormai tutti conosciamo". "Per il paese si vedono ancora troppe persone con mascherine portate in modo non corretto e senza il rispetto del distanziamento - ha aggiunto - Ricordo che siamo in zona rossa".

