Municipio in quarantena precauzionale per casi di variante inglese

Coronavirus: a San Germano il municipio sta per riaprire dopo la chiusura per quarantena. Il ritorno alla normalità degli uffici comunali dovrebbe partire da domani, lunedì 22. Da alcuni giorni l'intera struttura di piazza Garibaldi è stata chiusa dall'Asl a causa della scoperta di casi di variante inglese. "Un provvedimento preso in via precauzionale" precisa il commissario prefettizio Anna Laurenza. Secondo l'aggiornamento di venerdì 19 i dipendenti positivi erano tre e si trovavano tutti in attesa del secondo test, che dovrebbe accertare la loro guarigione. "In questi giorni di chiusura abbiamo mantenuto un canale di comunicazione per le emergenze - sottolinea Laurenza - Mentre già negli ultimi giorni della settimana sono stati riattivati alcuni servizi". In paese i casi complessivi sono una ventina, un numero tutto sommato contenuto rispetto a quello di alcuni centri vicini.